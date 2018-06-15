Macron Fransızcayı yeniden AB'nin dili yapmak istiyor

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Macron, Brexit sonrasında Fransa'nın AB'deki ağırlığını üst seviyeye çıkarmak için Fransızcayı birlik içinde temel dil yapmayı planlıyor.

BELGELERİN YÜZDE 80'İNDE İNGİLİZCE VAR

AB'deki belgelerin yüzde 80'inde İngilizce ve sadece yüzde 5'inde Fransızcanın kullandığına dikkat çekilen haberde, ilköğretim öğrencilerinin yüzde 80'den, ortaöğretim öğrencilerininse yüzde 95'ten fazlasının birinci yabancı dil olarak İngilizce öğrendiğinin altı çizildi.

Bu koşullarda Fransızcanın 1973'te İngiltere birliğe katılıncaya kadar sahip olduğu AB'nin temel dili olma özelliğini yeniden kazanmasını isteyen Macron, İngilizcenin hakimiyetinin kaçınılmaz olmadığını kaydetti.

JUNCKER DESTEK VERİYOR

WSJ, AB kurumlarının da Fransızcanın temel dil statüsünün iade edilmesini desteklediği belirtti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Macron'un bu inisiyatifine destek veren isimler arasında olduğu kaydedildi.