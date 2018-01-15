Macron gençken erotik kitap yazdı iddiası

En genç Fransız Cumhurbaşkanı sıfatına sahip olan Emmanuel Macron'un hakkında gazeteci Maele Brun'un yazdığı biyografiden bazı kısımlar sızdırıldı.

ERGENLİĞİNDE EROTİK KİTAP YAZDI

Biyografiye göre, şimdilerde 40 yaşında olan Macron, 16 yaşındayken bir kitap yazdı ve bu kitap erotik bir kitaptı. Macron'un kitabını, o dönemki bir komşusu daktiloya çekti.





"CÜRETKAR BİR ROMAN"

Gazeteci Brun'a konuşan komşu, "Cüretkar bir romandı, biraz açık saçtı. Elbette gerçek hayattaki isimler kullanılmamıştı ancak bena kalırsa o zamanlardaki hislerini ifade etme ihtiyacı duymuştu." derken herhangi bir kopya saklamadığını ifade etti.

MACRON'DAN AÇIKLAMA YOK

Seçim programında "Devrim" adında bir kitap yayınlayan Macron'un gençliğinde yayınlanmamış iki roman yazdığı bilinirken söz konusu erotik kitabın bir kopyasının kendisi tarafından saklanıp saklanmadığı bilinmiyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ofisi, herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.