taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5449
EURO
3,8992
ALTIN
140,12
PETR
49,4000

Macron hackerların saldırısına uğradı

Fransa cumhurbaşkanı adayı Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron'un kampanyası bilgisayar korsanlarının hedefi oldu.

06.05.2017 - 06:29
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

Macron'un kampanya merkezinden yapılan açıklamada, "yoğun bir bilgisayar korsanlığı" saldırısının kampanyayı hedef aldığı kaydedildi.

KAMPANYADAN DÖKÜMANLAR ÇALINDI

Kampanyadan çalınan gerçek dokümanların sahte dokümanlarla karıştırılarak internette servis edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanlarının pazar günü yapılacak seçim öncesi Macron'a zarar vermek istediği vurgulandı.

Macron'un kampanya ekibine ait, içinde mali bilgilerin de bulunduğu on binlerce elektronik postanın çalındığı tahmin ediliyor.

RUS HACKERLAR İDDİASI

Daha önce de güvenlik şirketi Trend Micro uzmanı Feke Hacquebord, Rusya istihbaratı için çalışan bilgisayar korsanlarının Macron'un kampanyasına saldırı düzenlediğini bildirmiş, olay Macron'un kampanya merkezi yetkililerince de doğrulanmıştı.

Macron, Fransa'da pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesi kamuoyu yoklamalarında aşırı sağcı Marine Le Pen'in önünde görünüyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belçika'da İslami usullere göre kesime yasak geliyor

Belçika'da İslami usullere göre kesime yasak geliyor

97
Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

Alman hükümeti: İdam referandumuna izin vermeyiz

98
İngiltere'de seçim galibini çöp çekerek belirlediler

İngiltere'de seçim galibini çöp çekerek belirlediler

4
Küçükçekmece'de terör operasyonu: 1 ölü

Küçükçekmece'de terör operasyonu: 1 ölü

10
Şırnak ve Diyarbakır'da terör operasyonları

Şırnak ve Diyarbakır'da terör operasyonları

0
Bilecik'te üniversite şenliğinde yangın çıktı

Bilecik'te üniversite şenliğinde yangın çıktı

10
Yaşlı kadını dolandıran zanlılar yakalandı

Yaşlı kadını dolandıran zanlılar yakalandı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM