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Macron ile görüşen Hariri Sisi'ye de gidecek

Lübnan Başbakanlığından istifa eden Saad Hariri, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşecek.

19.11.2017 - 23:13
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Saad Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hariri'nin Salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'ye giderek Sisi ile görüşeceği ifade edildi.

Macron ile görüşen Hariri Sisi'ye de gidecek

MACRON ÇAĞIRDI FRANSA'YA GİTTİ

Açıklamada, görüşmede hangi konuların ele alınacağı ve ziyaretin ne kadar süreceği hakkında bir bilgi verilmedi.

Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine eşiyle birlikte dün Suudi Arabistan'dan Paris'e gitmiş, Macron ile bir araya gelmişti.

Macron ile görüşen Hariri Sisi'ye de gidecek

BEYRUT'TA KUTLAMALARA KATILACAK

Hariri, Elysee Saray'ında Macron ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, 22 Kasım Çarşamba günü Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için Beyrut'ta olacağını açıklamıştı.

Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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