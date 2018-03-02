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Macron ile Trump arasında Suriye görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi yaptı.

AA | 02.03.2018 - 14:54..
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TRUMP

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Suriye'de insani duruma ilişkin 2401 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının derhal uygulanması gerektiğini söylediği belirtildi.

DOĞU GUTA'DA İNSANLARIN DURUMU

Suriye'de özellikle de Doğu Guta'da sivillere karşı düzenlenen saldırıların devam ettiği ve insani durumunun daha da kötüye gittiği belirtilirken, "Macron ve Trump, Rusya'nın Esed rejimine Güvenlik Konseyinin kararına uygulaması ve bunu açık bir şekilde belirtmesi için yoğun baskı yapması gerektiğin altını çizdi." ifadeleri kullanıldı.

İnsani yardımların ulaşması ve tahliyelerin yapılabilmesi için Macron ve Trump'ın beraber çalışmaya karar verdikleri; Macron'un kimyasal silah kullanımı konusunda son derece dikkatli olduğu ve ABD ile iş birliği içinde, sivillerin ölümüyle sonuçlanan kimyasal silah kullanıldığının tespit edilmesi durumunda buna cevabın sert olacağı kaydedildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) raporunda, BMGK'nın ateşkes kararının ardından geçen ilk 72 saatte 34'ü çocuk, 18'i kadın 107 sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Raporda, rejim güçlerinin İdlib, Humus ve Doğu Guta'nın yer aldığı Şam kırsalındaki saldırılarında 18'i çocuk, 13'ü kadın 83 sivilin can verdiği ifade edilmişti.

BM'NİN ATEŞKES KARARI

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, dün düzenlediği basın toplantısında, BMGK kararı ve Rusya'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya bombardımanın devam ettiğini bildirmişti.

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