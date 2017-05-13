Macron ilk görüşmesini Merkel ile yapacak

Emmanuel Macron'un Fransa'da geçen hafta sonu cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya ve Fransa'nın "kader birliği ile birbirine bağlı” olduklarını vurgulamıştı.

Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Macron'un pazartesi öğleden sonra Başbakanlık Dairesi'nde Başbakan Merkel ile bir araya geleceğini açıkladı.

MERKEL YATIRIM PROGRAMI SUNACAK

Merkel, Macron'un önünde duran büyük sorunlar olduğunu belirterek, kendisine Almanya'da bir yatırım programı sunacağını, ayrıca Euro Bölgesi'nin güçlendirilmesine ilişkin önlemleri konuşmak istediğini söyledi. Merkel ayrıca iş piyasasında kısa vadede bir iyileşme hissedilmesi için Macron ile uygulanacak reformları görüşeceğini de açıkladı.

Macron'un seçimdeki rakibi Le Pen, "Fransa'yı bundan sonra kesin olarak bir kadın yönetecek. Bu kişi ya ben olacağım, ya da Merkel." diyerek seçimden önce Macron'a göndermede bulunmuştu.