Macron, ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacak

Cumhurbaşkanı Hollande görevini geçtiğimiz hafta seçilen ülkenin en genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a devredecek.

MACRON'A GÖREVİNİ TESLİM EDECEK

Elysee sarayında cumhurbaşkanı François Hollande, nükleer silahların şifrelerini selefisi Emmanuel Macron’a teslim edecek. 66 milyon nüfuslu Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görevinin bu ilk gününde ülkenin yeni başbakanın ismini açıklayacak.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ MERKEL'E

Avrupa dostu olarak bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk yurt dışı ziyaretini komşusu Almanya’ya yapacak. Pazartesi günü Berlin’de Angela Merkel’le yapılacak görüşmelerin ana teması AB olacak. Göreve başlamadan eleştirilerin hedefinde olan cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u zor görevler bekliyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seçim öncesi verdiği vaatleri yerine getirip, getirmeyeceği merakla bekleniyor.