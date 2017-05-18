Macron kabineyle ilk toplantısını yaptı

Fransa'nın merkezci Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün açıkladığı kabine listesinde muhafazakarlardan, sosyalistlere ve siyasete yeni giren isimlere kadar değişken ve spektrumu temsil eden kişilere yer verdi.

KABİNE BUGÜN TOPLANDI

Hükümeti kurma görevini üstlenen Başbakan Edouard Philippe, 11'i kadın 11'i erkekten oluşan kabineyi Macron'a sundu. Macron ise geçtiğimiz günlerde hükümeti onayladı ve bugün yeni kabine bir araya geldi.

YENİ KABİNE BASINA POZ VERDİ

Yeni kabine Macron'un önderliğinde ilk toplantısını bugün Elysee Sarayı'nda gerçekleştirdi. Kabine basına poz vermeyi de ihmal etmedi.