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Macron kendisinden iş isteyen genci tersledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iş bulamamaktan şikayet eden ve bahçıvan olmak isteyen gence inşaat ya da restoran sektöründe iş bulmasını tavsiye ederek tersledi.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 17:32..
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Macron kendisinden iş isteyen genci tersledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Ulusal Miras Günü' nedeniyle halkın ziyaretine açılan tarihi yapılardan olan Elysee Sarayı'na akın eden ziyaretçilerden biriyle yaşadığı diyalog nedeniyle tepki çekti.

Bu sırada bahçıvan olmak istediğini söyleyen bir genç, Cumhurbaşkanı'na, "25 yaşındayım. Öz geçmiş ve ön yazılarımı gönderdim. Hiçbir işe yaramıyorlar" dedi.

Macron kendisinden iş isteyen genci tersledi

"İŞÇİ ARAMADIĞINI SÖYLEYEN TEK BİR YER YOK"

​Macron'un gence yanıtı ise  "Eğer gerçekten istiyorsan ve motive olmuşsan otellerde, kafelerde, inşaatta işçi alımı yapılıyor. İşçi aramadığını söyleyen tek bir yer yok. Bu bir gerçek." oldu.

Gence birçok kafe ve restoranın bulunduğu Montparnasse semtinde iş aramayı öneren Macron "Yolun karşısına geçsem sana bir iş bulurum. Hadi başla." ifadelerini kullandı.

MACRON'A TEPKİ

Gencin Macron'a "Tamam anladım. Teşekkür ederim" demesi sonrası ikili el sıkıştı. Ancak Macron'un yanıtı özellikle sosyal medyada tepki topladı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri genci tersledi olarak yorumlandı.

Macron kendisinden iş isteyen genci tersledi VİDEO

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