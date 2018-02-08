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Macron Korsika'nın özerklik isteğini kabul etmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Korsika ziyaretinde yaptığı konuşmada adanın statüsü için anayasada özel maddeler ekleyeceklerini, ancak özerkliği kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 09:10..
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Korsika ziyaretine devam eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'ya bağlı yarı özerk ada için Fransız anayasasında özel maddeler eklemeye açık olduklarını, ancak adanın milliyetçi liderlerinden gelen özerklik isteğini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Macron Korsika'nın özerklik isteğini kabul etmedi

"YENİ MADDELER KOYARIZ"

Macron "Anayasada Korsika'nın özel statüsünün tanınması için, yeni maddeler koyma taraftarı olduğumu ciddiyetle belirtmek isterim ve size baharda meclise sunulacak reform projesiyle bu söz konusu maddelerin anayasal hukuka gireceğini temin ederim." dedi.

Macron Korsika'nın özerklik isteğini kabul etmedi

Macron Korsika'nın özerklik isteğini kabul etmedi

Macron Korsika'nın özerklik isteğini kabul etmedi

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