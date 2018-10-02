Macron: Ne kadar şapşal olsalar da onları seviyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Karayipler'deki kasırgazede Saint Martin adasını ziyaretinde yerel halkla kaynaştı. Ancak el hareketi yapan üstü çıplak gençlerin Macron'la çektirdiği fotoğraf, Fransa'da büyük tartışma kopardı.

Bir diğer tartışma yaratan konu da, çekilen bir karede, Macron ile fotoğraf çekilen bir kişinin el hareketi yaparak kameraya poz verdiği görüldü.

"GURURUMUZ YOK SAYILIYOR"

Çok sayıda kullanıcı, "Cumhurbaşkanının karşısına bu şekilde çıkılması kabul edilemez. Macron bu görevi saygın bir şekilde yapamayacak mı" ve "Gururumuz yok sayılıyor. Cumhurbaşkanının ceketi Macron’a büyük gelmiş" gibi yorumlarını yaptı.

Eleştiriler üzerine Macron, "Amacım, Saint Martin'deki gençlerin tümüne yardım edebilmek. Cumhuriyet'in her bir çocuğunu seviyorum, ne kadar şapşallıkları olursa olsun" açıklamasını yaptı.