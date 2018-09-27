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Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

Fransa Cumhurbaşkanı, NATO üyeliğini hatırlatarak Suriye'de Türkiye'ye saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 27.09.2018 - 08:40..
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Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macron, Türkiye'nin bölgedeki rolüne de değindi.

"TÜRKİYE NATO ÜYESİ..."

"Türkiye’nin güvenlik konusu göz önünde bulundurulmalı ve buna saygı duyulmalıdır." diyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Türkiye’ye karşı şeffaf olunmalı çünkü Türkiye, Astana sürecinin bir parçasıdır ve Suriye’nin kuzeyindeki duruma iyice dahil olmuş durumda. Ayrıca Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'de bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, oldukça samimiydi.

İki liderin görüşmesi, objektiflere böyle yansıdı.

Fransa, Suriye'de Türkiye'nin yanında

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