Macron tabut başında 'laiklik' sebebiyle dua etmedi

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden, müzik dünyasının önemli isimlerinden olan Fransız şarkıcı Johnny Hallyday’in cenaze töreni, Paris’in en ünlü kiliselerinden biri olan Madeleine’de gerçekleştirildi.

Tören adeta katılımcıları ile bir yıldızlar geçidiydi. Törenin en ağır misafirleri ise Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigdette Macron oldu. Fransız Cumhurbaşkanı törene yaptığı bir hareket ile törenin en çok konuşulan ismi oldu.

TABUT BAŞINDA DUA ETMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron cenaze sırasında kilisedeki tabutun başına gelerek bir süre sessizce durdu, ardından geri çıkarak tabutun başından ayrıldı. Macron'un tabut başında durarak dua etmemesi, en azından bir haç çıkartmaması çok konuşuldu.





Sonradan ortaya çıkan bir açıklama ile fark edilen bu ayrıntıya Kilisede cenaze törenini gerçekleştiren rahip Benoit de Sinety'den teşekkür açıklaması geldi

LAİKLİK İÇİN DUA ETMEDİ

Kilisede cenaze törenini gerçekleştiren rahip Benoit de Sinety cenaze töreninin ardından verdiği mülakatta ilginç bir ayrıntıya dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un tabut başında haç çıkartmayıp, dua etmemesine değinen Sinety, Macron'u bu tavrından dolayı kutladığını, kendisine teşekkür ettiğini belirtti.

Closer dergisinde yayınlanan bir açıklamada 1905 yılından bu yana laik bir devlet olduklarının altı çizilirken, Sinety, "haç çıkartıp, dua etmesi durumunda kalabalık büyük bir tepki gösterip protesto edebilirdi. Bu davranışından ötürü kendisini kutlarım.“ dedi.

"DUA ETMEK LAİKLİĞE TERS"

Fransa Cumhurbaşkanının bu tavrı günün erken saatlerinde en çok konuşulan, tartışılan konulardan biri oldu.

Cenaze başında inanç gereği dua etmenin, ibadeti yerine getirmenin laikliğe ters düşebilme fikrinin, inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı noktasında çatıştığı belirtilirken, laiklik hassasiyetine sahip kişilerin de ibadethanelerde, görevi ne olursa olsun, ibadet etmesinin tartışılmasının laikliğin ruhuna ters düştüğü konuşuluyor.