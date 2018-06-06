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Macron Trump ile telefon görüşmesini sosise benzetti

Macron, Trump ile olan telefon görüşmelerinin “sosis” gibi olduğunu ve içindekileri "anlatmamanın daha iyi olacağını" söyledi.

DHA | 06.06.2018 - 10:46..
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Israil Başbakanı Benjamin Netanyahu ile birlikte düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Trump ile aralarında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin soruyu, 19’uncu yüzyılın önemli devlet insanlarından Otto von Bismarck’ın bir sözüyle yanıtladı:

"HAZIRLANMA AŞAMASINDAN ÇOK SON HALLERİNİ GÖRMEK İSTERİM"

Bismarck’ın da daha önce dediği gibi, eğer insanlara sosislerin nasıl yapıldığı anlatılsaydı, kimse onları yemezdi. Bu yüzden insanların yemeklerin hazırlanma aşamasından çok son hallerini görmelerini isterim.”

Macron Trump ile telefon görüşmesini sosise benzetti

Trump ile aralarından gerçekleşen telefon görüşmesi hakkında daha fazla konuşmayı reddeden Macron, “Paris’te konuşmak yerine harekete geçildiğini” belirtti ve Kanada’da gerçekleşecek olan G7 zirvesinde Trump ile bir araya geleceğini vurguladı.

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