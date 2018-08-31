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Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarına rağmen Türkiye'ye Avrupa'dan destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 31.08.2018 - 08:38..
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Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Finlandiya'da, ülkenin Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere dair yapılan açıklamaların ardından söz Türkiye'ye geldi.

Macron, Türkiye ile stratejik ortaklığın artırılmasına sıcak baktığını bir kez daha yineledi.

"İLİŞKİLERDE DAHA FAZLA GÜÇ..."

Macron, "Stratejik vizyonumuz, en yakın komşularımızla savunma alanında stratejik ortaklığa sahip olmak olmalıdır. Türkiye ve Rusya'ya olan ilgimiz, uzun vadede AB ile ilişkileri istikrara kavuşturacak ve ilişkilerde daha fazla güç ve tutarlılık sağlayacak bir stratejik ortaklığa sahip olmaktır." diye konuştu.

Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

Macron, Türkiye ile stratejik ortaklıktan yana

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