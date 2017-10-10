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Macron: Türkiye ve diğer ülkelerin sığınmacı konusu kritik

Macron, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusunun son derece kritik olduğunu söyledi.

10.10.2017 - 03:29
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Macron: Türkiye ve diğer ülkelerin sığınmacı konusu kritik

Macron ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, görüşmelerinin ardından Elysee Sarayı'nda ortak basın açıklaması düzenledi.

Macron, Fransa'nın özellikle Almanya ile birlikte sığınmacılarla ilgili yaptığı organizasyonuna BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ortak olmasını ve görüşlerini paylaşmasını dilediğini belirtti.

LİBYA İÇİN 10 MİLYON AVROLUK EK ÖDEME

Fransa'nın sığınmacıları daha iyi bir şekilde ağırlamak ve iltica taleplerini daha kısa bir sürede değerlendirmeyi arzuladığını söyleyen Macron, özellikle Libya'daki sığınmacılar için Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine yardımları 10 milyon avro değerinde artırmak istediğini dile getirdi.

"MYANMAR İÇİN BAZI KARARLAR ALDIK"

Macron, Grandi ile yaptığı görüşmede Myanmar konusunun gündeme geldiğini, bu konuya ilgili ABD'nin New York kentinde BM Genel Kurulu'nda İngiltere ile bazı kararlar aldıklarını hatırlattı.

Sığınmacı sorununun çözümünde Uluslararası Göç Örgütü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin önemli bir rol oynadığını ifade eden Macron, "Suriye, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusu son derece kritik." açıklamasında bulundu.

"LÜBNAN'A DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Macron, sığınmacıların korunması gerektiğini ve bunun için uluslararası organizasyonlar bünyesinde bu görevi üstlenen bütün ülkelere özellikle de Lübnan'a desteklerinin devam edeceğini belirtti.

"ERDOĞAN VE PUTİN DE BU GÖRÜŞÜ PAYLAŞIYOR"

Irak ve Suriye'deki sığınmacıların sorununun çözümü için Suriye'de istikrarın sağlanması gerektiğini belirten Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde bu görüşü paylaştığını ifade etti.

Grandi de konuşmasında Macron ile Libya, Nijer ve sığınmacı kabul eden diğer ülkeler hakkında detaylı görüştüklerini dile getirerek, bu ülkelere sığınmacılar konusunda yardım edeceklerini kaydetti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin sığınmacı konusunda gerekli desteği vereceğini ifade eden Grandi, "Myanmar bölgesinde hükümetin şiddetinin durması için, bütün baskılara devam etmek çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

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