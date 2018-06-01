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Macron'a açık mesaj; çalışanlar hastaneyi işgal etti

Rouvray Devlet Hastanesi'nde bir süredir açlık grevi yapan çalışanlar, taleplerine duyarsız kalan hastane yönetiminin binasını işgal etti.

AA | 01.06.2018 - 02:09..
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Ülkenin kuzeybatısındaki Rouvray Devlet Hastanesi çalışanları yaklaşık 2 aydır açlık grevindeydi. Şartlarının yerine getirilmemesine tepki gösteren çalışanlar, greve destek verenlerle birlikte yönetim binasına yürüdü.

Macron'a açık mesaj; çalışanlar hastaneyi işgal etti

BİNA ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ELE GEÇİRİLDİ

Haberde, hastanede aşırı yoğunluk ve kaynak yetersizliği nedeniyle hastaların yerlerde, bekleme salonlarında veya sandalye üzerinde uyuduğu, çocuk hastaların yetişkinlere ait bölümlerde kabul edildiği belirtilerek, çalışanların aşırı iş yüküne dikkati çekmek amacıyla grev kararı aldığı belirtildi.

Daha çok ruhsal hastalıklara yönelik tedavi hizmetleri ile ön plana çıkan hastanenin bölgedeki tüm taleplere cevap verdiği belirtilen haberde, çalışanların yaklaşık 200 kişilik bir istihdam ve ergenlik çağındaki hastalara yönelik bir bölüm açılması talebinde bulunduğu vurgulandı.

Macron'a açık mesaj; çalışanlar hastaneyi işgal etti

BAZI VEKİLLER DESTEK VERDİ

Greve giden çalışanlardan bazılarının, yetkililerin ilgisizliği nedeniyle 22 Mayıs'tan bu yana açlık grevine başladığı ifade edilen haberde, dün itibarıyla açlık grevindeki çalışanlar ve bunlara destek veren çok sayıda kişinin hastane yönetiminin binasını işgal ettiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn'e yönelik tepki içeren pankartlar ve sloganlar eşliğinde binayı işgal eden yaklaşık 200 kişinin geceyi burada geçirecekleri açıklandı. Sabah saatlerinde polisin tahliye operasyonu düzenlemesi beklenirken, bazı milletvekilleri ve siyasiler de grev yapanlara destek mesajları verdi.

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) Milletvekili Caroline Fiat, "Ölün, acı çekin, kılımı kıpırdatmayacağım. Bu insanlara (yetkililer tarafından) denilen tam da budur. Onurlu bir şekilde çalışmak isteyen bu insanların kendilerini tehlikeli bir duruma atmaktan başka çaresi yok." mesajını paylaştı.

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