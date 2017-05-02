Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

Gazeteci Mehmet Arslan, Galatasaray'ı satın almak isteyen Çinlilerin 500 milyon Dolar'lık teklif yaptığını söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, OHAL ve KHK'nın hukuk standartlarına uyulduğunu söylemenin çok zor olduğunu söyledi.

Damat, düğüne davet ettiği 200 kişinin ailesi ve arkadaşları yerine para karşılığı gelen kişiler olduğu ortaya çıkınca tutuklandı.

Meclis'in bu haftaki önemli gündem maddelerinden bir diğerini de referandumla yeniden yapılandırılan Hakimle ve Savcılar Kurulu var.

1 Liverpool Emre'nin nefis röveşata golüyle kazandı - İZLE Emre Can, Watford maçında attığı jeneriklik golle Liverpool'a 3 puanı kazandıran isim oldu.

2 ABD'den Avrupa'ya seyahat uyarısı ABD Dışişleri Bakanlığı, terörist saldırıları gerekçe göstererek vatandaşlarını Avrupa'ya yapacağı seyahatler konusunda uyardı.

3 Küba'ya giden Türk solcuların 1 Mayıs kutlaması Türkiye'den bir grup solcu, 'Emek ve Dayanışma Günü' olan 1 Mayıs'ı fırsata çevirerek tatile gitti.

4 DEAŞ'lı teröristle evlenen FBI tercümanı FBI çalışanı Daniela Greene, kurumunu aldatarak, hakkında soruşturma yürütülen DEAŞ'lı yeni eşini uyarmak için Suriye'ye gitti.

5 Gürsel Tekin: 2019 için Kılıçdaroğlu'na güveniyorum CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, AK Parti ve HDP seçmeninin Kemal Kılıçdaroğlu'na güvendiğini iddia etti.

6 Çin'de damat sahte düğün davetlileri yüzünden tutuklandı Çin'de bir damat, düğüne davet ettiği 200 kişinin ailesi ve arkadaşları yerine para karşılığı gelen kişiler olduğu ortaya çıkınca tutuklandı