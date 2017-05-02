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Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

Avrupa Birliği'nin reforma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Macron, aksi durumda Frexit'in gerçekleşebileceğini söyledi.

02.05.2017 - 09:01
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Macron'dan Avrupa Birliği'ne Frexit uyarısı

İngiltere'nin Brexit kararından sonra Avrupa Birliği'nden bir ayrılış daha gündeme geldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde Avrupa Birliği yanlısı olarak seçmenlerden oy toplayan ikinci turun favori ismi Emmanuel Macron, Frexit uyarısı yaptı.

FREXİT GELİYOR

BBC'ye konuşan Macron, Avrupa Birliği'nin reform edilmemesi durumunda Fransa'nın AB'den çıkışı tartışacağını ifade etti.

AB'Yİ İSTEMEYEN FRANSIZ ÇOK

Fransa'da Avrupa Birliği'nden çıkışı destekleyecek çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Macron, bu kitlenin AB'ye çok kızgın olduğunu da sözlerine ekledi.

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