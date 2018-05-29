Macron'dan Erdoğan karşıtı dergiye destek

Fransa grev ve protestolar ile çalkalanırken, Cumhurbaşkanı Macron, olaylar karşısında duyarsız kalıp, gündem değiştirmeye devam ediyor. Bu konunun en iyi argümanlarından biri olan Erdoğan ve Türkiye karşıtlığı, Macron'un dilindeydi.

AYIBA SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Diktatör" başlığı ile son sayısının kapağına taşıyan Fransız Le Point dergisi, ülkedeki Erdoğan yanlıları tarafından "taciz" edildiklerini ve "korkutulmaya" çalışıldıklarını duyurdu.

Konu ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da açıklama yaparak, taciz "Asla kabul edilemez" dedi.

TWİTTER'DAN DESTEK

Derginin yayımlanması sonrası Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları, dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalışmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabı üzerinden, "Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür." mesajını paylaştı.

FRANSA'DA ERDOĞAN KARŞITLIĞI

Le Point dergisinden gelişen olaylara ilişkin yaptığı açıklamada yaptıklarının hakaret olmadığını savunurken, suçlayıcı ifadeler kullanıldı. "Bir haftadır sosyal medya üzerinden süren taciz, hakaret, korkutma ve anti-semit iftiralar sonrası AKP taraftarları, ifade özgürlüğünün sembollerine ve basın çeşitliliğine saldırmaya başladı." denildi.

Sol görüşlü derginin son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve iktidar dönemine ilişkin bir araştırma yazısı ve "Erdoğan yeni Hitler mi?" başlıklı da bir makale bulunuyor.