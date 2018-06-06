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Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile düzenlediği basın toplantısında ABD'nin kudüs politikasını eleştirdi.

İHA | 06.06.2018 - 02:17..
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Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Paris’te bir araya geldi. Basın toplantısında Macron, sivillere yönelik saldırıları doğru bulmadığını söyleyerek, “Bölgede hedefimiz dengeyi sağlamak” ifadelerini kullandı.

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

ABD'YE KUDÜS ELEŞTİRİSİ

ABD’nin bölgede yaptığı faaliyetleri değerlendiren Macron, “ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı. Biz Filistin devletini tanırsak buna karşı yapılmış şeklinde yorumlanabilir” dedi.

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

"ABD'NİN YAPTIĞI, BİR KUTLAMA DEĞİLDİR"

ABD’nin Kudüs büyükelçiliğinin açılışı için hazırladığı töreni değerlendiren Macron, “Eğer kutlama sivillerin ölmesine sebep olduysa, bölgedeki barışa fayda sağlamıyorsa bu bir kutlama değildir” şeklinde konuştu.

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

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