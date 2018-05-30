Macron'dan Rus gazetecilere yasak

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz hafta Erdoğan'a 'diktatör' benzetmesi yapan dergiyi savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kara propaganda yapan dergileri 'özgür basın' diyerek savunan Macron, Rus gazetecilere yasak getirdi.

MUHABİRLERİ POLİS ENGELLEDİ

Elysee Sarayı'nda diğer ülke muhabirleri gibi basın mensubu olarak girişini gerçekleştirmek üzere basın giriş noktasına giden RT muhabirleri polis tarafından engellendi.

Muhabirlerin gizli çekim ile gerçekleştirdiği ve yayınladığı görüntülerde “Cumhurbaşkanının talimatı kesin. Girmenizi istemiyor. Russia Today olduğu sürece giremezsiniz” açıklamasını yapan polis memurlarının basın mensuplarını kapıdan kovuyor.

Olay üzerine şaşkına dönen RT muhabiri Kyrill Kotikov, katıldığı bir radyo programında, “Ne zamandan beri bir Cumhurbaşkanı kimin gazeteci olup olmadığına karar veriyor? Üstelik biz yabancı da değiliz, Fransız basın kartına sahip Fransız gazeteciyiz” açıklamasında bulundu.





ERDOĞAN'A HAKARETİ "ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ YOKTUR" DİYE SAVUNDU

Macron twitterdan yaptığı açıklamada, "Le Point'in afişleri bayilerden ‘Fransa’da ve yurtdışındaki özgürlük düşmanlarının hoşuna gitmemesi sebebiyle kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğünün bedeli yoktur: Onsuz diktatörlüktür” ifadelerini kullanmıştı.