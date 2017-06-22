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Macron'dan Suriye açıklaması

Macron, Suriye'de kimyasal silah depolarının yerini tespit etmeleri halinde tek başlarına imha edeceklerini bildirdi.

22.06.2017 - 03:18
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Macron'dan Suriye açıklaması

Macron'dan Suriye açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında Le Figaro'nun da bulunduğu bazı Avrupa merkezli basın organlarına ortak mülakat verdi.

TEK BAŞINIZA VURABİLİR MİSİNİZ SORUSU

"Suriye'de kimyasal silahların kullanılması konusundaki kırmızı çizgi geçilirse, Fransa tek başına vurabilir mi?" sorusu üzerine Macron, "Evet. Kırmızı çizgiler çizdiğinizde, eğer bunlara saygı gösterilmesini nasıl sağlayacağınızı bilmiyorsanız, zayıf olmaya karar vermişsiniz demektir. Eğer kimyasal silah kullanıldığı ortaya çıkarsa ve çıkış noktasını belirleyebilirsek, Fransa o zaman, tespit edilen kimyasal silah depolarını imha edecek saldırılar düzenleyecektir." yanıtını verdi.

Macron'dan Suriye açıklaması

 

Suriye konusunda diplomatik ve politik bir yol haritası gerektiğini vurgulayan Macron, askeri yöntemlerle soruna çözüm bulunamayacağını bildirdi.

"ESED'İN GİTMESİ ÖN KOŞUL DEĞİL"

Beşşar Esed'in iktidardan gitmesini her şeyin bir ön koşulu olarak açıklamadığını belirten Macron, "Kimse beni onun yasal halefiyle tanıştırmadı." ifadesini kullandı.

"ÖZELLİKLE RUSYA'NIN YARDIMINA İHTİYACIMIZ VAR"

Macron, terörist gruplarla sonuna kadar savaşacaklarına, terörist saldırıların bu bölgelerden kaynaklandığına işaret ederek, "Onların kökünü kazımak için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Özellikle de Rusya'nın." dedi.

Suriye'nin istikrarının kendisi için önemli olduğuna değinen Macron, kendi kendini yönetemeyen devletlerde terörist grupların yaşam alanı bulduğuna dikkati çekti.

"KİMYASAL SİLAH KULLANMANIN KARŞILIĞI OLACAK"

Kimyasal silahların kullanılması ve insani yardım sağlanmamasının kendisi için iki kırmızı çizgi olduğunu belirten Macron, bu konuları açıkça Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de söylediğini aktardı. Macron, "Kimyasal silah kullanmanın karşılığı olacak, hatta sadece Fransa'dan." dedi.

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