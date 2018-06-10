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Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin sıcak bakmadığı ticari anlaşmanın ortak bildirisini imzalamasına ilişkin, “G6 tek başına 1’den büyüktür” dedi.

İHA | 10.06.2018 - 10:32..
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Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 toplantısı ile ilgili basın açıklaması yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin sıcak bakmadığı fakat sonrasında ortak bildirisini imzaladığı ticari anlaşmanın görüşmelerinin arka planını değerlendirdi.

"G6 TEK BAŞINA 1'DEN BÜYÜKTÜR"

ABD’nin G7’de tek başına kalmak istemediğini belirterek karşı durduğu anlaşmanın ortak bildirisini bu sebeple imzalamaya yanaştığını dile getiren Macron, tek başına kalacağını anlayan Donald Trump’ın uzlaşmaya gittiğini söyleyerek, “G6 tek başına 1’den büyüktür” dedi.

Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

Çin’in G7’ye dahil olması ile ilgili soruları da yanıtlayan Fransız Cumhurbaşkanı, “G7’nin değerleri var. Çin G7 ile birçok değişikliğe gitti örneğin iklim anlaşmasında yanımızdaydı fakat insan hakları, değerler ve uluslararası ticaret konusunda hala anlaşmazlıklarımız var. G20’de bu sorunları çözebiliriz. Belki Çin değerler, insan hakları ve uluslararası ticaret konusunda bize katılır.” dedi.

Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

Macron'dan Trump'a: G6 tek başına 1’den büyüktür

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