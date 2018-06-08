Macron'dan Trump'a sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya karşı çelik ve alüminyum ithalatında yüksek gümrük vergi uygulama kararının ardından çok sert bir açıklama yaptı.

"ABD'DEN DAHA BÜYÜĞÜZ"

"Amerika Birleşik Devletleri olmasa bile G-7'nin altı ülkesi, ABD pazarından daha büyük bir pazardır" diyen Macron, Trump’ın tek taraflı hareketlerini doğru bulmadığı söyledi.

MACRON'DAN TRUMP'A GÖZDAĞI

Açıklamalarını sertleştiren Fransa Cumhurbaşkanı, gerekirse ABD'yi dışarıda bırakarak G-7'yi G-6'ya düşürülebileceğini belirtti. Macron, "Eğer Trump, 'izolasyondan' çekinmiyorsa, G-7 pekala G-6 olabilir" diyerek adeta tehdit etti.

2014'E KADAR G-8 OLARAK BİLİNİYORDU

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G-8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G-7 olarak anılmaya başlandı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G-7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.