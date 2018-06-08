taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.077
USD
4,5198
EURO
5,3048
ALTIN
188,77
PETR
76,6900

Macron'dan Trump'a sert tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, G-7'nin ABD'ye ihtiyaç duymadığını belirtti.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 14:34..
  1. Haberler
  2. Dünya

sdd

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'ya karşı çelik ve alüminyum ithalatında yüksek gümrük vergi uygulama kararının ardından çok sert bir açıklama yaptı.

"ABD'DEN DAHA BÜYÜĞÜZ"

"Amerika Birleşik Devletleri olmasa bile G-7'nin altı ülkesi, ABD pazarından daha büyük bir pazardır" diyen Macron, Trump’ın tek taraflı hareketlerini doğru bulmadığı söyledi.

MACRON'DAN TRUMP'A GÖZDAĞI

Açıklamalarını sertleştiren Fransa Cumhurbaşkanı, gerekirse ABD'yi dışarıda bırakarak G-7'yi G-6'ya düşürülebileceğini belirtti. Macron, "Eğer Trump, 'izolasyondan' çekinmiyorsa, G-7 pekala G-6 olabilir" diyerek adeta tehdit etti.

2014'E KADAR G-8 OLARAK BİLİNİYORDU

1998'den 2014'e kadar 8 ülkenin üye olduğu ve G-8 olarak bilinen grup, 2014'te Rusya'nın, Kırım'ı ilhak etmesi nedeniyle gruptan çıkarılması sonucu G-7 olarak anılmaya başlandı.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan G-7, aynı zamanda dünyanın en büyük ekonomisine sahip yedi ülkenin grubu olarak biliniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

Erdoğan Demirören hayatını kaybetti

225
Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

Erdoğan, Kandil ve Sincar'dan sonra Mahmur'u işaret etti

201
PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

PEGIDA cami önündeki domuz çevirme eyleminden vazgeçti

96
Erdoğan'dan OHAL açıklaması

Erdoğan'dan OHAL açıklaması

286
Ensonhaber ailesi büyüyor

Ensonhaber ailesi büyüyor

0
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Mesut'a tehditkar sözler

109
Serdar Ortaç: 4 yıldır sana aşığım Chloe

Serdar Ortaç: 4 yıldır sana aşığım Chloe

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94