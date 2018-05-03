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Macron'u kokarca yaptılar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avustralya'da kırdığı potla sırnaşık bir kokarca olarak ilan edildi.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 14:26..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull'un eşi Lucy Turnbull için kullandığı 'leziz' ifadesi sosyal medyanın gündemi olduğu gibi Avustralya basınının da gündemi oldu.

Macron'u kokarca yaptılar

MACRON'A KOKARCA BENZETMESİ

Bu sözün ardından Macron, Avustralya'nın tabloid gazetesi Daily Telegraph'ta  'Pepé Le Pew' olarak resmedildi. Çizgi film karakteri olan Pepé Le Pew, sırnaşık bir kokarca karakteri.

Macron'u kokarca yaptılar

Macron ortak basın toplantısında Turnbull çiftinin misafirperverliğini överken "Hoş karşılamanız için teşekkür ederim, size ve leziz eşinize" ifadelerini kullandı.

Macron Avusturalya Başbakanı'nın eşine leziz dedi VİDEO

MACRON'UN İNGİLİZCE ÇALIŞMASI GEREK

Leziz potuna yol açan kelime 'delicious' kelimesiydi. İngilizce'de 'leziz' anlamına gelen  'delicious' kelimesiyle ses benzerliği bulunan Fransızca'daki 'delicieux' kelimelerinin karışmasından kaynaklanıyordu. Delicieux, Fransızca'da hoş, tatlı anlamına geliyor.

Macron'u kokarca yaptılar

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