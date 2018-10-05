taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1773
Euro
7.10295
Altın
1197.47
Borsa
94594.72
Gram Altın
238.528

Macron'un fotoğraf çekindiği genç uyuşturucu tüccarı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Karayipler'e yaptığı gezi sırasında fotoğraf çektirdiği kişilerden biri olan Reaulf Flemming'in bölgedeki kokain trafiğini yöneten isimlerden biri olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 05.10.2018 - 10:16..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Geçtiğimiz günlerde Karayipler'deki Fransız adası Saint-Martin'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yerel halktan yarı çıplak iki kişiyle çektirdiği fotoğrafla gündeme gelmişti.

Fotoğraf çektirdiği kişilerden birinin poz verirken 'orta parmağını' göstermesi Fransız medyasında tepkilere neden olmuştu. Le Parisien gazetesi fotoğrafı biraz daha derinden incelemeye karar verdi ve ilginç bir sonuca ulaştı.

Macron'un fotoğraf çekindiği genç uyuşturucu tüccarı

UYUŞTURUCU TRAFİĞİNİN TEPESİNDE

Gazetenin haberine göre fotoğraftaki kişilerden biri olan Reaulf Flemming, bölgedeki kokain trafiğini kontrol eden silahlı bir çetenin liderine en yakın isimlerde biri olarak biliniyor. 2015'te silahlı soygun suçlamasıyla tutuklanan Flemming'in hakkında 5 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Fotoğrafta orta parmağını gösteren kişinin ise Flemming'in kuzeni olduğu belirtildi. Fransa'da ses getiren fotoğrafın ardından bazı basın kuruluşlarına röportajlar veren Flemming, kuzeninin o hareketi 'tarzı' nedeniyle yaptığını söyledi.

Macron'un fotoğraf çekindiği genç uyuşturucu tüccarı

MACRON'DAN YARDIM SÖZÜ

Flemming, Macron'la görüşmesinin kendisine harika bir motivasyon verdiğini ve 'tesisatçı olarak bile çalışmayı' düşündüğünü söyledi. Flemming, "Cumhurbaşkanı bana hasta annem ve iş bulma konularında yardımcı olabileceğini söyledi" şeklinde konuştu.

Macron'un fotoğraf çekindiği genç uyuşturucu tüccarı

ÇIPLAK FTOĞRAF TARTIŞMASI

Çok sayıda Fransız Macron’un böyle bir karede yer almasının uygunsuz olduğunu belirtirerek Macron’u topa tutmuştu.  Fransa’nın aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen sosyal medya üzerinde çekilen fotoğrafı paylaştı ve "Kelimeler yaşadığımız öfkeyi anlatamıyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil" diyerek öfkesini dile getirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

Şenol Güneş: Hayallerle gerçekler örtüşmedi

72
Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

Hakkari'de PKK'ya giden ilaçlar ele geçirildi

52
CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

CHP'de Ümit Boyner'in adaylığı gündemde

63
AK Parti'de vaatleri yerine getirmeyen aday olamayacak

AK Parti'de vaatleri yerine getirmeyen aday olamayacak

214
Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

Avusturya’da hükümet karşıtı gösteri

18
İngilizler Türkiye'de yüksek faizden yana

İngilizler Türkiye'de yüksek faizden yana

56
Kaçak avcılar, kızıl şahinin gözlerini dikti

Kaçak avcılar, kızıl şahinin gözlerini dikti

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM