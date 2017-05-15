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Macron'un kızı yaş farkı eleştirilerine tepkili

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kızı, annesiyle babası arasında yaş farkını eleştirenlere tepki gösterdi.

15.05.2017 - 15:43
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Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşiyle arasındaki 24 yaş farkı birçok kişi tarafından eleştirilmişti.

Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere, Macron ile annesi Brigitte Trogneux arasındaki yaş farkının sıkça gündeme getirilip eleştirilmesine tepki gösterdi.

MACRON'UN KIZI: CİNSİYETÇİ BİR YAKLAŞIM

Özlü saldırılarda bulunanlara prim verilmemesi gerektiğini vurgulayan Auziere, bunun yaş ayrımcılığı ve cinsiyetçi bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

Macron'un kızı yaş farkı eleştirilerine tepkili

"ÇOK FAZLA KISKANÇLIK YAPIYORLAR"

Auziere, "Günümüz Fransa'sında, yaşla ilgili bu tip saldırılar bir erkek politikacıya veya kadın bir politikacının erkek sevgilisine yapılmazdı. Dolayısıyla çok fazla kıskançlık yapılıyor ve bunlar tamamen uygunsuz şeyler" dedi.

Macron'un kızı yaş farkı eleştirilerine tepkili

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