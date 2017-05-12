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Macron'un listesinde bir Yozgatlı

Fransa'da genel seçimler öncesi Macron'un listesinden aday adayı olan Yozgatlı İsa Topaloğlu, adını aday listesine yazdırmayı bekliyor.

12.05.2017 - 15:12
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wer

Fransa’da 11 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un listesinden aday adayı olan Türk kökenli Yozgatlı İsa Topaloğlu aday listesinde yer almayı bekliyor.

Fransa’da ailesiyle birlikte yaşayan ve Seine Saint Denis’te spordan sorumlu belediye başkan yardımcılığı yağan Topaloğlu verdiği röportajda, Fransa’daki Yozgatlı bir Türk olarak çalışmalarını anlattı.

Macron'un listesinde bir Yozgatlı

MACRON'UN SEÇİLMESİNDEKİ EN ÖNEMLİ ETKEN

Kurulduğundan bu yana Macron’un partisinde yer alan Topaloğlu, Macron’un cumhurbaşkanı seçilme sürecini genç ve yenilikçi olmasına dayandırdı.

"39 yaşında yenilikçi bir politikacı. Çok fazla geçmişi olmamasına rağmen cumhurbaşkanı seçildi. Seçildiği akşam yabancı asıllı Fransızlar kutlama yapmak için oradaydı."

Yozgatlı Türk İsa Topaloğlu, neden Macron sorusuna, "Niçin oy verdik? Ekonomist yeni fikirleri olan yenilikçi bir kişilik. Fransa’nın içine kapanmasını istemiyor. Fransa’nın yenilikçi, teknolojiyi kullanan, yurt dışına açılmasını isteyen, Avrupa Birliği’nde önemli rol almasını isteyen bir program var. Bu nedenlerden dolayı ona oy vermeyi ve çalışmayı seçtim." yanıtını verdi.

Macron'un listesinde bir Yozgatlı

"MACRON'UN LİSTESİNDEN ADAYIM"

"Fransa Parlamentosu’nda En Marche partisini temsil edecek 577 milletvekili adayları belirlenip açıklanacak. Aday adayları arasındayım. Aday adaylığına başvuru sayısı on beş bini geçti."

DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE TÜRKİYE’DEYDİM

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türkiye'de olduğunu belirten Topaloğlu; "Her sene Türkiye’ye gidemiyorum ancak geçen yıl darbe girişiminden iki gün önce Türkiye’ye gittim. O geceyi orada yaşadım ve çok korktuk. Ancak sonuçta demokrasi kazandı onun için mutluyuz." ifadeleriyle sözlerini sürdürdü.

“LE PEN TÜRK DÜŞMANI”

Topaloğlu "Le Pen din düşmanı veTürk düşmanı. Özellikle Sarkozi döneminden beri Türkiye medyada devamlı küçümseniyor, aşağılanıyor. Bu konuda maalesef bunu anlatacak kişiler de yok." dedi.

"TÜRK TOPLUMU FRANSA’DA OLANLARA YABANCI KALMASIN"

"Fransa’da yaşayan Türk toplumundan isteğim Fransa’da olan bitenlerle ilgilenmeleri. Fransa’daki politika, sportif, kültürel, eğitim alanlarda gençlerin geleceğimiz için Fransa’da yaşadığımızın farkında olup öyle hareket etmelerini istiyorum. Niçin istiyorum babam bana bir kaç yıllığına geldiğimizi söylemişti. Anca kırk yıldır burada yaşıyoruz. Fransa ile Türkiye’nin yakınlaşması için geçlerimiz daha aktif ve çalışkan olmaları gerekiyor. Bunu yapabilmek için de Fransa’daki olayları izlemeleri gerekiyor. En önemli konu bu."

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