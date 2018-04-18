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Macron'un Suriye sözleri alay konusu oldu

İçki içtikten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 'eşit olduğunu' söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sosyal medyada alay ediliyor.

Özel Haber | 18.04.2018 - 15:38..
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ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi füzelerle vurduğu operasyonun üzerinden günler geçti, ancak tartışmalar halen bitmiyor. Özellikle operasyon konusunda yapılan yorumlardan çok sonrasında yapılan açıklamalar gündemin en çok tartışılan konularından.

Ve tabii ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da o tartışmaların başında geliyor...

Macron'un Suriye sözleri alay konusu oldu

"PUTİN İLE EŞİT HİSSEDİYORUM"

Macron, pazar günü bir radyo programına katılarak gündemi değerlendirdi. İddiaya göre, Macron röportajdan sonra gazetecilerle birlikte içki içti. Macron'un içki içerken "Ben Putin'le eşitim. Ayrıca Putin beni anlıyor. Putin'in bizim Suriye'de olduğumuzu anlamasını sağlamak için Suriye'ye saldırma kararı aldım" dediğini söyledi.

Bu ifadelerin basına yansımasının ardından da Macron, eleştirilerin hedefi oldu.

"BÜYÜYÜNCE PUTİN OLACAK"

Özellikle sosyal medya üzerinden eleştirilerin hedefi olan Macron'un sözleri alay konusu haline geldi. "Büyüyünce Putin olmak isteyebilir" sözleriyle adeta dalga geçilen Macron'a sarhoş muamelesi yapıldı.

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