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Macron'un Türkiye düşmanlığının perde arkası

Ankara'da düzenlenen Suriye Zirvesi'ne katılmak isteyen ancak bu talebi reddedilen Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi hedef almaya başladı.

Haber Merkezi | 16.04.2018 - 14:20..
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Macron'un Türkiye düşmanlığının perde arkası

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaşa son vermek için Ankara'da Suriye Zirvesi düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bir araya geldiği zirve, Avrupa ve Amerika'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

EKONOMİK OPERASYON

3'lü zirvenin ardından 3 ülkede döviz kurları dalgalanmaya başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da zirvenin ardından açık bir şekilde Türkiye aleyhinde açıklamalar yapmaya başladı.

NELER YAŞANDI

Terör örgütü YPG'ye yardımı bile ele alan  Macron'un Türkiye düşmanlığının altında yatan gerçeği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı.

ERDOĞAN'I ARADI

NATO Genel Sekreteri ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Macron'un Ankara'da düzenlenen Suriye Zirvesi'ne katılmak için Erdoğan'ı aradığını söyledi.

Macron'un Türkiye düşmanlığının perde arkası

PUTİN GELSİN DEDİ, İRAN REDDETTİ

Erdoğan ve Putin'in onayladığı bu istek İran tarafından kabul edilmeyince Macron zirveye katılamadı.

OYUN DIŞI KALDIN MACRON

Masanın dışında kalan Fransa Cumhurbaşkanı, o günden sonra 3 ülkenin aleyhinde adımlar atmaya başladı.

Macron'un Türkiye düşmanlığının perde arkası

"DOĞRULARI SÖYLEYELİM HERKES BİLSİN"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupalı dostlarımız işin ciddiyetinden uzak, popülizmi tercih ediyorlar. Macron, Ankara'da 3'lü zirve yapılmadan önce Ankara'ya gelmek istediğini ve zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız da Rusya Devlet Başkanı Putin'i aradı, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi de aradı. Rusya, herhangi bir mahsuru yok gelebilir dedi. İran ise, 3'lü toplantımızı yapalım daha sonra 3+1 Fransa ile de yaparız dedi. Bu gelişmeler, Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasından önceydi. Bundan bağımsız gelmek istedi. 3'lü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi. Olayı başka yerlere çekmeyelim. Doğruları söyleyelim ki herkes bilsin. Bunları açıklamak durumunda kalmamalıydık ama bir Cumhurbaşkanı gerçekleri söylemeyince biz söylemek zorunda kaldık." diye konuştu.

Macron'un Türkiye düşmanlığının perde arkası VİDEO

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