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Maçta kalp krizi geçiren astsubay hayatını kaybetti

Edirne'de görevli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Sakarya, arkadaşlarıyla halı sahada maç yaptığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

DHA | 07.06.2018 - 22:55..
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Keşan 4’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda görev yapan, evli ve 1 çocuk babası, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Sakarya(40), izinli olduğu saatlerde, maç yapmak için arkadaşlarıyla birlikte ilçedeki bir halı sahaya gitti. Maç sırasında fenalaşan Sakarya, yere yığıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp masajı yaptıkları Sakarya’yı ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Sakarya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın cenazesi, Keşan’da yapılan askeri törenin ardından, İzmir’in Ödemiş ilçesindeki baba ocağına getirildi. Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan Süleyman Sakarya, yarın öğle vaktinde Gölcük Camii'nde kılınması planlanan cenaze namazının ardından, toprağa verilecek.

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