Madagaskar ile Türkiye arasındaki bağ: Kurtuluş Savaşı

İşte Afyoncu'nun yazısından o bölüm..

MADAGASKAR VE MİLLİ MÜCADELE

Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlup olması dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Müslümanlar'da büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Ancak Anadolu'da Atatürk'ün liderliği altında emperyalistlere karşı Milli Mücadele'nin başlaması sömürge olarak yaşayan Müslümanları büyük bir sevince boğdu. Kendi ülkelerinde sömürge olarak yaşayan Müslümanlar bir taraftan Milli Mücadele için dua ederken bir taraftan da ellerinden gelen yardımı yapmaya başladılar.

ANADOLU'DAKİ DİRENİŞE YARDIM TOPLADILAR

Bu yıllarda Fransa'da yaşayan İbrahim Mansur isimli Madagaskarlı bir Müslüman, savaş sırasında Türkiye'ye yardım etmek için koşturup, durmuş, Anadolu Müslümanlarına yardım toplamıştı.

LOZAN'I BAYRAM GİBİ KUTLADILAR

Milli Mücadele'nin başarıya ulaşıp, 24 Temmuz 1923'te Lozan Antlaşması'nın imzalanması İbrahim Mansur'u büyük bir sevince boğdu. İbrahim Mansur, Lozan haberini alır almaz, Madagaskar'a bir telgraf çekerek bu mutlu haberin her yere duyurulmasını ve bu önemli hadiseyi işyerlerini kapatarak bayram gibi kutlamalarını istedi.

Madagaskarlı Müslümanlar, ertesi gün işyerlerini kapatıp, bütün camilerde Türkiye'nin bağımsızlığı için şehit düşenlere dualar ettiler. Adanın her tarafına Türk bayrakları asıldı. Akşam olduğunda ise yine bütün camilerde hatim duaları yapılıp, mevlitler okundu.

TBMM'YE KUTLAMA MESAJI

Tamatave şehrinde yaşayan Müslümanlar adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitaben şu tebrik telgrafını gönderdiler:

"Zatıalinize son derece yüksek saygımızla. İslam'ın muzaffer davası için sonsuz minnetimizle.

Türkiye için yeni bir dönemin ortaya çıkışı yolunda Türkiye Büyük Meclisi ile fikir birliği içindeyiz."

Madagaskarlı Müslümanlar, Türkiye için bir yardım kampanyası düzenlediler. Herkes karınca kararınca yardım etmeye çalıştı.

Tanarive ve Tamatave şehirlerinden Türkiye'deki yetim ve savaş gazileri için yardımlar toplandı.



Türkiye'ye yardım yapan Madagaskarlı Müslümanlar'ın listesi.