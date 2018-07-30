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Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlar yakalandı

Madagaskar'da, yabancı iş adamlarını fidye için kaçıranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AA | 30.07.2018 - 06:54..
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Ada ülkesi Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da son 2 haftadır çoğunluğu Hindistan kökenli birçok yabancı iş adamı fidye için kaçırıldı.

2 ÇETE ÜYESİ ÇATIŞMADA VURULDU

Güvenlik güçlerinin iş adamlarını fidye için kaçırdığından şüphelendiği kişilerin adreslerine düzenlediği operasyon sonucu 23 kişi gözaltına alındı.

Polis kaynakları, yakalanan zanlılardan 11'inin aynı suçtan arananlar olması nedeniyle tutuklandığını belirterek, 2 kişinin de polisle girdiği çatışmada vurulduğunu kaydetti.

İŞ ADAMLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Bir hafta önce başkentteki bir semtte madencilik firmasında görevli 4 Hintli iş adamı kaçırılmıştı.

Güvenlik güçleri, kaçırma olaylarının bir şebeke tarafından organize edilmesi ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Kaçırılan iş adamlarının bulunup bulunmadığıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama ise gelmedi.

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