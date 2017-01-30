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Madagaskar'da yolcu dolu tır nehre uçtu 47 kişi öldü

Madagaskar'da dorsesinde yolcu taşıyan tır nehre uçtu. İlk belirlemelere göre 47 kişi yaşandı.

30.01.2017 - 10:06
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madagaskar

Başkent Antananarivo'nun kuzeydoğusundaki Anjozorobe bölgesi yetkilisi Lova Andriamanantsoa, AA muhabirine açıklamasında, kurallara aykırı olmasına rağmen onlarca yolcu taşıyan bir tırın Anjozorobe'deki Mananara nehrine düştüğünü bildirdi.

47 KİŞİ ÖLDÜ

Andriamanantsoa, ilk belirlemelere göre kazada aralarında çocukların da olduğu en az 47 kişinin öldüğünü, 11'i ağır 24 kişinin yaralandığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan görgü tanıkları, aşırı hız nedeniyle devrilen araçtaki çok sayıdaki kişinin düğünden döndüğünü önü sürdü.

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