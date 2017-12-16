Madde bağımlıları İstanbul'da bir binayı yaktı

Pendik'te mahalle sakinleri sabaha yakın saat 03:00 sıralarında yangınla uyandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri gelerek alev alev yanan binaya müdahale etti. Yaklaşık bir buçuk saat çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

MADDE BAĞIMLILARINDAN ŞİKAYETÇİLER

Yangını uyuşturucu madde kullanan kişilerin çıkartıp kaçtıklarını belirten vatandaşlar, mahallelerinde ki boş binalara sürekli madde bağımlısı kişilerin girmesinden şikayetçi olduklarını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



