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Madde bağımlılarına çipli tedavi

Çorum’da uyuşturucu madde ve alkol bağımlılığı tedavisinde ‘çip’li yöntem kullanılmaya başlandı.

İHA | 28.10.2018 - 13:09..
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Çorum’da ilk defa Eylül-2018’de AMATEM sorumlu hekimi Uzm. Dr. Mehmet Emrah Karadere, Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Çobanoğlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Bulut Özkan’nın yönettiği bir ekiple uygulanmaya başlanan çip tedavisi ile daha çok hastaya ulaşılarak bağımlılık tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.

BİREYİN MADDEYE DUYDUĞU İSTEK AZALIYOR

Uyuşturucu bağımlılığında farklı tedavi yöntemlerden biri olan naltrekson implant tedavisinde; yaklaşık üç ayda bir, genel cerrahi uzmanı tarafından deri altına yerleştirilen çiplerle hem kişide maddenin etki göstermesi engellenerek bireyin maddeden uzak kalması hedefleniyor, hem de bireyin maddeye karşı duyduğu istek azaltılabiliyor.

Bu tedavi ile kişiler her gün ilaç almak zorunda da kalmıyor.

Madde bağımlılarına çipli tedavi

SGK KARŞILIYOR

Çip tedavisi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanıyor. Uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde uygulanan ve tedavi başarısı oldukça iyi olan çipli tedavi yönteminden önce kişilerin maddeden arındırılması gerekiyor. Çip tedavisine üç ayda bir yenilenerek yaklaşık bir yıl süre ile devam ediliyor.

Çip tedavisinin yanı sıra hasta, aile ve tedavi ekibinin iş birliği ve çok yönlü tedavi programlarına katılımı ile bağımlılık tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar elde edilebiliyor.

Madde bağımlılarına çipli tedavi

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