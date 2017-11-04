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Madde bağımlısı genç evini yaktı

Fatih'te madde bağımlısı genç anne ve babasını darp ettikten sonra evini ateşe verdi.

04.11.2017 - 15:51
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Fatih Kocamustafapaşa Değirmen Sokak'taki bir evde, madde bağımlısı olduğu belirtilen M.P, annesi ve babasıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

ANNE BABA ZOR KURTULDU

Tartışma sırasında M.P. tarafından darbedilen anne ve baba, komşular tarafından evden çıkarıldı. M.P, bir süre sonra evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Madde bağımlısı genç evini yaktı

APARTMANDAKİ 2 KİŞİYE DE MÜDAHALE EDİLDİ

Daha sonra gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahalede bulunuldu.

Madde bağımlısı genç evini yaktı

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GENÇ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, olayın ardından vatandaşlar tarafından darbedilen M.P'nin kendi imkanlarıyla yakında bulunan Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. M.P'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

Madde bağımlısı genç evini yaktı

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