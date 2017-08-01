Madde bağımlısı güvenlikçi yapıştırıcı çalarken yakalandı

Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki olay, bir markette meydana geldi.
60 YAPIŞTIRICI ÇALINDI
İşyeri sahibi Gökhan Özdoğru, raflara koyduğu 540 lira değerindeki 60 yapıştırıcının çalındığını fark etti.
Güvenlik kameralarını inceleyen Özdoğru, bir kişinin değişik tişörtler giyerek raflardaki yapıştırıcıları alıp elindeki poşete koyduğunu gördü.
MARKETTE GÖZALTINA ALINDI
29 Temmuz'da tekrar markete gelen zanlıyı fark eden işyeri sahibi polisi aradı. Hırsızlık Büro ekipleri A.K.'yı markette gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadesinde özel güvenlik görevlisi olduğu anlaşılan 29 yaşındaki A.K., madde bağımlısı olduğunu yapıştırıcıları parası olmadığı için çaldığını söyledi.