Madde bağımlısı güvenlikçi yapıştırıcı çalarken yakalandı

Beşiktaş Lens için Sunderland'i ikna etti

Emrah'ın bir türlü aralarındaki sorunu çözemediği oğlu Tayfun'un sevgilisi Funda Çakır ile paylaştığı aşk pozları sosyal medyayı salladı.

Bebeğinizi emzirmek için çok sebebiniz var

7

Elektrikte serbest tüketici sayısı 4 milyonu aştı

Elektrikte serbest tüketici abone sayısı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 16,3 artarak 4 milyon 437 bin 181 oldu.