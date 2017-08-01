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Madde bağımlısı güvenlikçi yapıştırıcı çalarken yakalandı

Adana'da madde bağımlısı özel güvenlik görevlisi A.K., aynı marketten üst üste yapıştırıcı çalınca yakalanarak gözaltına alındı.

01.08.2017 - 10:20
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Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Hurmalı Mahallesi'ndeki olay, bir markette meydana geldi.

60 YAPIŞTIRICI ÇALINDI

İşyeri sahibi Gökhan Özdoğru, raflara koyduğu 540 lira değerindeki 60 yapıştırıcının çalındığını fark etti.

Madde bağımlısı güvenlikçi yapıştırıcı çalarken yakalandı

Güvenlik kameralarını inceleyen Özdoğru, bir kişinin değişik tişörtler giyerek raflardaki yapıştırıcıları alıp elindeki poşete koyduğunu gördü.

MARKETTE GÖZALTINA ALINDI

29 Temmuz'da tekrar markete gelen zanlıyı fark eden işyeri sahibi polisi aradı. Hırsızlık Büro ekipleri A.K.'yı markette gözaltına aldı.

Madde bağımlısı güvenlikçi yapıştırıcı çalarken yakalandı

Emniyetteki ifadesinde özel güvenlik görevlisi olduğu anlaşılan 29 yaşındaki A.K., madde bağımlısı olduğunu yapıştırıcıları parası olmadığı için çaldığını söyledi.

Madde bağımlısı güvenlikçi yapıştırıcı çalarken yakalandı

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