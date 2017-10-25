Madde bağımlısı trafikte zor anlar yaşattı

İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde, Altınyol Caddesi üzerindeki yoğun araç trafiğinin arasında, bir kişinin yolda yürümesi şaşkınlık yarattı. Bonzai kullandığı öne sürülen kişi, çevredekilerin uyarılarına rağmen araçların arasında yürümeye devam etti.

Sürücüler, araçların üzerine doğru giden yayaya çarpmamak için zor durumda kaldı. Bu anları ise bir kişi köprü üzerinden cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

YAYALAR KENARA ÇEKTİ

Çevredekilerin uyarılarına rağmen madde bağımlısı kişi en sol şeritte araçların arasında amaçsızca yürümeye devam ederken, durum polise bildirildi. Bir süre sonra ise caddedeki yayalar trafiği durdurup, kimliği belirlenemeyen kişiyi yol kenarına çekti. Uyuşturucu maddenin etkisiyle bir süre kaldırımda hareketsiz oturan bu kişi, daha sonra gözden kayboldu.





















