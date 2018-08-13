Madde bağımlısının cansız bedeni arazide bulundu

Gaziantep'te, cansız biçimde yerde yatan birini gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucu cesedin 27 yaşındaki Mecnur Altıparmak'a ait olduğu tespit edildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yeri yakınlarında pompalı tüfek ve boş kovanlar bulundu. Uzun zamandır madde kullandığı ve bırakmak için mücadele ettiği belirlenen Mecnur Altıparmak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ölüm sebebinin nedeni araştırılmaya devam ediyor.