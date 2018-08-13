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Madde bağımlısının cansız bedeni arazide bulundu

Gaziantep'te madde bağımlısı olan şahsın cansız bedeni boş bir arazide bulunurken, ölüm sebebi araştırılmaya devam ediyor.

İHA | 13.08.2018 - 14:18..
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Gaziantep'te, cansız biçimde yerde yatan birini gören vatandaşlar hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucu cesedin 27 yaşındaki Mecnur Altıparmak'a ait olduğu tespit edildi.

Madde bağımlısının cansız bedeni arazide bulundu

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yeri yakınlarında pompalı tüfek ve boş kovanlar bulundu. Uzun zamandır madde kullandığı ve bırakmak için mücadele ettiği belirlenen Mecnur Altıparmak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ölüm sebebinin nedeni araştırılmaya devam ediyor.

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