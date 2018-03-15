Maden işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 14 yaralı

Sürücüleri öğrenilemeyen kazada, 02 BC 466 plakalı minibüs ile 44 DK 735 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya karayolunun 7'nci kilometresinde çarpıştı.
1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Kazada, otomobildeki Dursun (70), Firdevs (55), Nermin (40) ve Berat Karabekmez (11) ile maden işçilerini taşıyan minibüste bulunan Rıfat Kuşar (35), Mesut Yılmaz (24), Şahin Karakuş (36), Hüseyin Atay (24), İzzet Coşkun (37), Şerif Kırmızı (24), Abdulvahap Gazi Rençber (38), Sırrı Özdemir (56), Mehmet Kaya (52) ve Emrah Kaya (37) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezinde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Firdevs Karabekmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.