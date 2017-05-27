Maden işçilerinin ilk sahuru

Zonguldak'ta özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında 00.00-08.00 mesaisinde çalışan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan sofralarını oluşturdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, karpuz ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

SAHUR İŞTE, İFTAR EVDE

Ramazan ayının gelmesiyle zor koşullara rağmen oruç tuttuklarını belirten Maden, "İnşallah ailemizle iftarımızı açacağız. Allah'ın izniyle helal yoldan kazandığımız parayla bereketli soframıza oturup güzel bir sahur yapacağız." dedi.

Maden, ocakların adeta kendilerinin ikinci evi olduğunu vurguladı.

Arkadaşlarıyla kardeş gibi olduklarını dile getiren Maden, "Evimizde nasıl iftarımızı, sahurumuzu yapıyorsak maden ocağımızda da aynı şekilde yapıyoruz. Herkes burada birbirini kolluyor. Sıkıntılarımız olduğunda birbirimize yardım ediyoruz. Birbirimize emanet canımız." ifadelerini kullandı.

Yüksel Köşe (32) ise 7 yıldır madende çalıştığını aktardı.

MADEN ŞEHİTLERİNE DUA

Madenciliğin dünyanın en zor mesleklerinden biri olduğuna dikkati çeken Köşe, "Bu da bizim vatanı görevimiz gibi. Bu şartlarda çalışıp oruçlu şekilde kendimizi kaybetsek, şehit düşeriz niyetiyle çocuklarımız için çalışmak zorundayız. Daha önce madenlerde acı günler yaşadık. Biz de aynı durumda olabilirdik. Allah mekanlarını cennet eylesin. Maden şehitlerimize buradan dualarımızı yaptık." diye konuştu.