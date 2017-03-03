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Maden ocağında göçük: 1 ölü

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen göçükte kalan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

03.03.2017 - 23:04
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48 yaşındaki maden işçisi Turan Tolgun, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde Dağbaca mevkisinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında göçük altında kaldı.

Maden ocağında göçük: 1 ölü

Göçüğü fark eden mesai arkadaşları talihsiz işçiye ulaşmaya çalıştı. Bulunduğu yerden çıkartılan maden işçisi olay yerine gelen ambulansa alındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan maden işçisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Turan Tolgun, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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