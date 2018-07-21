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Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 4 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağındaki hava basınç borusunun patlaması nedeniyle yaralanan 4 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA | 21.07.2018 - 12:35..
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Kozlu ilçesinde saat 10.00 sıralarında, hafta sonu olması nedeniyle üretim yapılmayan TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, bakım ve onarım işçileri, hava basınç borusunda bakım yapmaya başladı.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 4 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yerin yaklaşık 560 metre altında yapılan çalışma sırasında hava basınç borularında patlama meydana geldi.

Oluşan toz ve basınçlı hava nedeniyle işçilerden Cemal Alacalı, Necati Bodur, Soner Kürekçi ve Orhan Aydoğan yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan işçiler, ambulanslarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Maden işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 4 yaralı

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, işçilerin ocağa hava gönderen boruların bakım ve onarımını yaptıkları sırada boru patlaması sonucu yaralandıklarını söyledi.

Demirci, işçilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

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