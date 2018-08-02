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Maden ocağında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Artvin'de gerçekleşen heyelan sonucu maden ocağından çıkamayan dört işçi kurtarıldı.

İHA | 02.08.2018 - 09:30..
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Artvin’de meydana gelen heyelan sonrası ocakta mahsur kalan 4 işçi, 6 saatlik zorlu çalışmanın ardından kurtarıldı.

Yusufeli ilçesindeki Dokumacılar köyünde etkili olan şiddetli yağışların ardından bir şirkete ait maden ocağının önünde heyelan meydana geldi. Heyelan esnasında maden ocağının içinde bulunduğu belirlenen Orhan Yetişmiş, Bayram Duran, Hüseyin Altunbaş ve Kemal Çakır isimli işçiler, 6 saatlik çalışmanın ardından maden ocağından çıkarıldılar.

Maden ocağında mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

"HAFRİYAT GALERİYİ AĞIZINA KADAR KAPATTI"

Yusufeli Belediye Başkan Vekili Cengiz Fırat  kurtarma çalışmalarını anlatırken 10 bin metre küpün üzerinde bir hafriyatın işçilerin yolunu kapattığını dile getirdi. Fırat çalışmaları “Yoğun yağış nedeniyle gelen hafriyat galerinin ağzını tamamen kapattı. Yetkililer içeride 4 kişinin olduğunu söyledi. Şu anda galerinin ağzına ulaşıldı, içeriden sesler geliyor. Burada ok büyük hafriyat var. 10 bin metre küpün üzerinde bir hafriyat olduğu söyleniyor. Askeriyle sağlıkçısıyla köylüsüyle inşallah arkadaşlarımızı oradan kurutacağız.” dedi.

"SIĞINAKLARIMIZ VARDI"

Mahsur kaldıkları yerden çıktıkları için mutlu olduğunu dile getirerek “İçeride sığınaklarımız vardı. Oraya sakladık. İş makinesinin sesini duyunca sese doğru geldik” ifadelerini kullandı. Kurtarılan işçiler Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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