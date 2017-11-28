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Maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

Zonguldak'taki maden ocağında göçük altında kalarak hayatını kaybeden madencinin cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA | 28.11.2017 - 16:11..
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Zonguldak'ta TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nün maden ocağında, eksi 36-460 kotu arasındaki galeride tavanın çökmesi sonucu dün meydana gelen göçükte maden işçileri İsa Çeltik (33) ile Cafer Tepebaşı (37), hayatını kaybetti.

Kurumda, 2009 yılında, kura ile işbaşı yapan 3 bin işçi arasında yer alan İsa Çeltik için merkeze bağlı Beycuma beldesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hüseyin Özbakır ve Faruk Çaturoğlu, TTK Genel Müdür Vekili Kazım Eroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, madencinin iş arkadaşları ile yakınları katıldı.

Maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

BABASI AYAKTA ZOR DURDU

Baba Cemil Çeltik, diğer çocukları Musa ve Dursun Çeltik ile oğlunun cenazesinin başında taziyeleri kabul ederken, güçlükle ayakta durabildi. Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can'ın, öğle namazının ardından kıldırdığı cenaze namazından sonra Çeltik'in cenazesi, evinin önüne götürüldü. Mahalleliden helallik alınmasının ardından madencinin cenazesi, Beycuma beldesindeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. İsa Çeltik'in annesinin de 2 ay önce yaşlılığa bağlı hastalıktan öldüğü belirtildi.

Göçükte yaşamını yitiren diğer işçi Cafer Tepebaşı'nın cenazesi ise Karabük'ün Yenice ilçesinde, ikindi vakti toprağa verilecek.

Maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

Maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

Maden ocağındaki göçükte ölen işçinin cenazesi defnedildi

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