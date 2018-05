Maden şehidinin annesi Anneler Günü'nü gözü yaşlı geçiyor

Kozlu ilçesinde 8 Ocak 2013 tarihinde, TTK Kozlu Müessesi’nde meydana gelen maden faciasında oğlu Ahmet Şekerci’yi kaybeden Havva Şekerci, Anneler Günü’nü buruk ve üzüntülü geçiriyor.

"HER AN KAPIYI ÇALACAK GİBİ OLUYOR"

Oğlunu kaybettikten sonra beşinci Anneler Günü’nü üzgün geçirdiğini ifade eden Şekerci, "Oğlumun yokluğu çok belli o her zaman gelirdi anneler günü için arkasında gül saklardı. Annecim Anneler günün kutlu olsun derdi. Oğlumu kaybedeli 5 yıl oldu. Her an kapıyı çalacak gibi oluyor. Kanayan yara her zaman kanıyor. 5 yıl geçti hala kanıyor. Geliyorum oğlumla dertleşiyorum. Oğlumun mezarının yanında Annemin mezarı da var onunda anneler günün kutluyorum. Bütün maden şehitleri anneleri başta olmak üzere bütün annelerin anneler günün kutluyorum." dedi.

Maden şehidi Ahmet Şeker’in annesi Havva Şeker oğlunun mezarına gül getirerek başına koyarak dua etti.