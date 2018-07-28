Madende dinamit patlaması: 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde takla atıp alev alan otomobilden fırlayan 1 yaşındaki Almina Soyeşik öldü, babası, annesi ve ağabeyi ise yaralandı.

Erdoğan: Aşacağımız daha çok büyük tepeler var

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Osmanlı'da hayvan sevgisi: Mancacılık

Sokak hayvanlarına olan şiddettin en çirkin halleriyle karşımıza çıktığı şu günlerde içimizdeki duyarlılığı artıracak bir örnekti Osmanlı’daki Mancacılar.