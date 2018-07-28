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Madende dinamit patlaması: 1 ölü

Aydın'da bir kömür madeninde dinamit patlaması sonucu maden işçisi Harun Demirci hayatını kaybetti.

DHA | 28.07.2018 - 08:22..
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Efeler ilçesi Sıralılar Mahallesi'ndeki bir kömür madeninde meydana gelen kazada kömür ocağında çalışan evli ve 2 çocuk babası Harun Demirci, hazırlayıp yerleştirdiği dinamitin fitilini ateşledi.

DEMİR PARÇA VÜCUDUNA SAPLANDI

Madende göçük oluşmaması için dinamitin yanına koyulan demir parça patlamanın şiddetiyle Harun Demirci'nin vücuduna saplandı. Mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülmek istenen Demirci, yolda hayatını kaybetti.

Harun Demirci'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

Madende dinamit patlaması: 1 ölü

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