Madenli köyünde kahveleri kadınlar işletiyor

Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Madenli köyünde bulunanların sayısı, elma üretiminin yoğun olması nedeniyle özellikle hasat döneminde artıyor. Bölgeye çalışmaya gelen işçiler, köydeki 3 kahveden yararlanıyor. Bu kahvelerden 2'sini kadınlar, eşleriyle beraber işletiyor.

Üç çocuk annesi Ayşe Doğanay ve iki çocuk annesi Dudu Elibol'un işlettiği ayrı kahveleri bulunuyor. Sabah saatlerinde kahveyi açan Doğanay ve Elibol, öğleden sonra ise görevi eşlerine devrediyor.

"ESKİYE DAYANAN BİR GELENEK"

Madenli köyünün muhtarı Mustafa Kurt, kadınların kahveleri işletmesinin eskiye dayanan bir gelenek olduğunu, kadınların her gün saat 06.30'da kahvelerini açıp, öğle saatlerine kadar çalıştığını, saat 12.00 sıralarında ise görevi eşlerine devrettiğini söyledi. Kurt, "Köyümüzde 3 kıraathane bulunuyor. Bunların ikisini, yıllardır Dudu Elibol ile Ayşe Doğanay işletmektedir. Bir diğer kıraathaneyi ise Mesut Tantan çalıştırıyor. Köyümüzde, kahve kültürü çok gelişmiştir. Burası, daha çok elma işçilerinin merkezi. O nedenle bütün kahveleri kadınlar, açar. Poğaçasını alan işçiler, sabah bahçeye gitmeden önce buraya gelir. Kaynak suyu ile demlenen çaylarını yudumlar." diye konuştu.

"BU KÖYDE HERKES KARDEŞTİR"

Köydeki kahvelerden birini işleten Ayşe Doğanay, 11 yıldır bu işi yaptığını söyledi. Köylerinde örnek alınabilecek bir birliktelik olduğunu anlatan Doğanay, "Üç evladım var. İkisi öğretmen, biri bilgisayar mühendisi. Onları yetiştirmek için yıllardır çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum. Bu köyde herkes kardeştir. Birlik ve beraberlik adına her şey, bizim köyümüzde mevcut." dedi.

20 YILI AŞKIN SÜREDİR BU İŞİ YAPIYOR

Dudu Elibol ise 20 yılı aşkın süredir evinin altındaki kahveyi işlettiğini söyledi. Kızlarının ikisinin de yurt dışında yaşadığını, kahve işletmekten büyük mutluluk duyduğunu aktaran Elibol, köylerinin çay kültürünü, Isparta'da birçok yörenin yakından bildiğini söyledi. Elibol, "Doğal kaynak suyu ile çay yapıyoruz. Isparta-Konya kara yolunun üzerinde olduğumuz için de birçok elma işçisi sabahları kahvaltılarını bizim çaylarımızla yapar." diye konuştu.