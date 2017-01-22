Madonna'dan Trump'a canlı yayında küfür

CNN, dünden bu yana Trump karşıtı gösterileri canlı yayınlıyor. Bugün Washington'da kadınların yaptığı yürüyüşe katılan dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Trump'a küfür etti.



"Bu karanlık dönem boyunca birlikte yürüyelim ve her adımda korkmadığımızı bilelim" diyen Madonna, "Yalnız değiliz, geri adım atmayacağız; birliğimizde güç var ve hiçbir karşıt gücün, gerçek bir dayanışma karşısında şansı yoktur." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında ise, Trump'ı kast ederek "fuck you" (s.ktir) diyerek canlı yayında küfretti. O anlar CNN ekranlarından böyle yayınlandı